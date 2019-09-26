Аэропорт Барнаула начал работу в штатном режиме после ЧП с Boeing

Аэропорт Барнаула начал работу в штатном режиме после жесткой посадки самолета Boeing 767-300 утром в четверг, 26 сентября.

«Аэропорт возобновил работу, приняты и отправлены уже два рейса из Москвы», — пишет «РИА Новости». По факту произошедшего проводится расследование.

Самолет Boeing 767-300 с 341 человеком на борту, включая 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула в 21.13 мcк. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама воздушного судна произошло задымление правой стойки шасси.

Отмечается, что все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно. При жесткой посадке пострадали 49 человек.