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Самолет Жуковский–Ош сел в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Летевший из Жуковского в Ош (Киргизия) самолет в четверг, 26 сентября, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары.

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Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, это произошло из-за плохого самочувствия ребенка.

Борт приземлился в международном аэропорту Курумоч в 21:50 (20:50 мск). Ребенок госпитализирован в городскую больницу №5 города с диагнозом ОРВИ.

В среду, 25 сентября, Boeing с 341 человеком на борту, включая 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула, пострадали 56 пассажиров.

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