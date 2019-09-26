Самолет Жуковский–Ош сел в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка

Летевший из Жуковского в Ош (Киргизия) самолет в четверг, 26 сентября, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, это произошло из-за плохого самочувствия ребенка.

Борт приземлился в международном аэропорту Курумоч в 21:50 (20:50 мск). Ребенок госпитализирован в городскую больницу №5 города с диагнозом ОРВИ.

В среду, 25 сентября, Boeing с 341 человеком на борту, включая 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула, пострадали 56 пассажиров.