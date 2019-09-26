Пассажиры аварийно севшего Boeing получат материальные выплаты

Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. рублей пассажирам самолета Boeing 767-300, совершившего жесткую посадку в Барнауле 25 сентября. Об этом 26 сентября ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

«Авиакомпанией принято решение осуществить пассажирам данного рейса выплату компенсации в сумме по 100 тыс. рублей в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального», — заявили представители Azur Air.

Пассажирам, получившим травмы, выдадут страховую выплату в соответствии с законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда».

Ранее 26 сентября в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что число пострадавших пассажиров возросло до 56 человек.

Boeing с 341 человеком на борту, включая 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула в 21:13 мcк среды. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама авиалайнера произошло задымление правой стойки шасси.

Отмечается, что все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно.