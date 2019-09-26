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Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле выросло до 56 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, у которого загорелась стойка шасси в аэропорту Барнаула, выросло до 56 человек. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Одна из пострадавших пассажирок находится в больнице, передает ТАСС.

Отмечается, что остальные пассажиры осмотрены и отпущены домой. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.

Boeing с 341 человеком на борту, включая 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула в 21.13 мcк среды. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама авиалайнера произошло задымление правой стойки шасси.

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