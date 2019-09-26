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Стали известны причины травм пассажиров севшего в Барнауле Boeing

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Большое количество травм при жесткой посадке самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в Барнауле связано с конструктивной особенностью надувных трапов, предназначенных для эвакуации пассажиров. Об этом 26 сентября пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора авиапредприятия «Алтай» Виталия Архипенко.

«Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены. С этим связано наличие 49 пострадавших, обратившихся к врачам со ссадинами рук и ног», — заявил Архипенко во время пресс-конференции.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что число пострадавших пассажиров возросло до 56 человек.

Boeing с 341 человеком на борту, включая 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула в 21:13 мcк среды. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама авиалайнера произошло задымление правой стойки шасси.

Отмечается, что все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно.

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