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Azur Air начала расследование после возгорания стойки шасси у Boeing

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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В авиакомпании Azur Air прокомментировали инцидент с самолетом Boeing-767, у которого после посадки в аэропорту Барнаула загорелась стойка шасси. Представители перевозчика сообщили «Известиям» о начале расследования этого случая совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета.

В компании уточнили, что возгорание произошло во время пробега лайнера по взлетно-посадочной полосе. Пилоты применили экстренное торможение, и судно остановилось в конце ВПП.

«Экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа все пассажиры были экстренно эвакуированы», — отметили в авиакомпании.

По информации Azur Air, один пассажир обратился за медицинской помощью.

О возгорании стойки шасси у Boeing-767 стало известно ранее в среду. Сообщалось, что самолет выполнял рейс ZF-2244 из вьетнамского Камраня.

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