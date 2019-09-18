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Летевший в Пекин самолет вернулся в Вашингтон после столкновения с птицей

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Фото: Global Look Press/Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com
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Столкновение с птицей привело к возвращению в аэропорт самолета авиакомпании Air China, выполнявший в среду рейс Вашингтон-Пекин. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что лайнер Boeing-777, выполнявший рейс CA818, вскоре после взлета столкнулся с птицей, после чего загорелся один из его двигателей.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

7 сентября сообщалось о самолете Airbus А320 компании Air Asia, который экстренно сел в аэропорту Мальдивских островов с горящим двигателем. На борту находились 58 пассажиров, никто не пострадал.

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