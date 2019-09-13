В Британии экстренно посадили самолет из-за пролитого пилотом кофе

Самолет экстренно посадили в Великобритании из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель. Об этом 13 сентября сообщает телеканал «Звезда».

Инцидент произошел еще 6 февраля, однако Минтранс Великобритании опубликовал доклад об авиапроисшествии с Boeing лишь 12 сентября. Известно, что самолет вылетел из Франкфурта в мексиканский Канкун, однако был вынужден совершить посадку в Ирландии. По словам одного из членов экипажа, вся электроника самолета задымилась, а системы стали отказывать одна за другой, после того как пилот пролил на приборную панель кофе. Установить связь с диспетчерами удалось не с первого раза. На борту лайнера находились 326 пассажиров, уточняет НСН.

Расследование выявило намеренное нарушение пилотом инструкций, в которых рекомендуется помещать стаканы с напитками в специальные держатели. Какое наказание он понес, неизвестно, но в свое оправдание пилот заявил, что поступил так, потому что ему неудобно было доставать кофе из подстаканника.

12 сентября сообщалось, что самолет авиакомпании «Якутия» с треснувшим стеклом сел в Хабаровске.