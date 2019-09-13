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Пассажирский лайнер дважды не смог взлететь в Новосибирске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вылет пассажирского самолета авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска был задержан почти на семь часов. Как сообщает «Газета.ру» 13 сентября, лайнер дважды не смог взлететь.

На рейс Новосибирск — Симферополь были зарегистрированы 131 пассажир, в том числе 8 детей. Причиной задержки вылета стала неисправность.

«Рейс был назначен на 17:45 по местному времени в четверг (12 сентября — ред.), из-за технической неисправности воздушного судна Boeing-737-800 рейс был отложен. Пассажиры были отправлены резервным бортом в 00:36 в пятницу», — приводит сообщение Новосибирской транспортной прокуратуры «Интерфакс».

Ведомство организовало проверку соблюдения безопасности полетов.

По данным «Федерального агентства новостей», неисправность была обнаружена перед началом посадки, поэтому пассажирам пришлось вернуться в зал ожидания. Спустя 40 минут их вновь пригласили на борт. Когда лайнер вырулил на взлетно-посадочную полосу и приступил к набору скорости, нашлась еще одна неисправность.

Ранее 12 сентября стало известно, что самолет авиакомпании «Якутия» приземлился с треснувшим стеклом.

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