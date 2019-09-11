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Оба пилота погибли при крушении самолета в США

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Фото: facebook.com/13ABC
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Оба члена экипажа транспортного самолета, разбившегося рядом с аэропортом города Толидо в США, погибли в результате крушения. Об этом в среду сообщает телекомпания 13ABC со ссылкой на аэропорт.

Транспортный самолет, перевозивший автомобильные детали, упал на парковку и задел две фуры. После падения судно загорелось, пожар удалось потушить.

Сотрудники аэропорта сообщили, что не получали сигнал бедствия от экипажа самолета перед крушением.

Причины ЧП выясняются.

5 сентября в Саратовской области произошло падение вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было. Причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси.

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