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Чемпион автогонок NASCAR выжил при крушении самолета в США

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Фото: nascar.nbcsports.com
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Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в американском городе Элизабеттаун.

Все участники инцидента госпитализированы. Как сообщает телеканал NBC, при посадке машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелась, передает «Федеральное агентство новостей».

Эрнхардт-младший является двукратным чемпионом гонок NASCAR. Он завершил карьеру в 2017 году. Его отец Дейл Эрнхардт-старший, семикратный чемпион NASCAR, погиб во время гонки в 2001 году.

В феврале этап высшего дивизиона NASCAR во Флориде закончился массовой аварией. Более 20 машин столкнулись на огромной скорости во время гонки Daytona 500.

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