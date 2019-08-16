Чемпион автогонок NASCAR выжил при крушении самолета в США

Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в американском городе Элизабеттаун.

Все участники инцидента госпитализированы. Как сообщает телеканал NBC, при посадке машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелась, передает «Федеральное агентство новостей».

Эрнхардт-младший является двукратным чемпионом гонок NASCAR. Он завершил карьеру в 2017 году. Его отец Дейл Эрнхардт-старший, семикратный чемпион NASCAR, погиб во время гонки в 2001 году.

В феврале этап высшего дивизиона NASCAR во Флориде закончился массовой аварией. Более 20 машин столкнулись на огромной скорости во время гонки Daytona 500.