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Самолет с премьер-министром Пакистана вернулся в Нью-Йорк из-за неполадок

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Фото: Global Look Press/Ralf Hirschberger
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Самолет, на котором улетала с сессии Генассамблеии ООН делегация Пакистана во главе с премьер-министром страны Имраном Ханом, вернулся в Нью-Йорк из-за технической неисправности. Информации о времени повторной отправки пока нет.

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Самолет отправился из аэропорта имени Джона Кеннеди в ночь на 28 сентября. Экипаж обнаружил «небольшие технические проблемы» на подлете к Торонто, передает Geo TV. После этого было принято решение о возвращении.

Хан и остальная делегация вернутся на борт, как только проблема будет решена, сообщает телеканал.

В августе Airbus A321, на котором министр иностранных дел Германии Хайко Маас должен был вылететь на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорк, был заменен перед вылетом из-за дефекта клапана на крыле. Министр вылетел запасным бортом. В течение нескольких предыдущих месяцев Маас еще дважды сталкивался с поломками самолетов, на которых должен был отправиться в полет.

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