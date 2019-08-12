Самолет главы МИД ФРГ сломался перед вылетом на заседание Совбеза ООН

Глава МИД Германии Хайко Маас вылетел на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на запасном самолете.

Как сообщает ВВС Германии в Twitter, лайнер Airbus A321, на котором министр планировал совершить поездку, оказался неисправен.

«Запланированный A321 был заменен в Берлине из-за дефекта вентиляционного клапана на крыле», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичная ситуация произошла с лайнером ФРГ, на котором Маас прилетел в Нью-Йорк из Берлина, в апреле. Кроме того, в начале марта Маас не смог вовремя вылететь в Германию из-за поломки после визита в Мали.

Более того, в январе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попал в такую же ситуацию в Эфиопии. В ноябре 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель опоздала на саммит G20 из-за вынужденной посадки по пути в Буэнос-Айрес.



