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Макрона не встретили по прибытии на саммит G20 в Аргентине

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Фото: REUTERS/Martin Acosta
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес на саммит G20. У трапа самолета его должна была встретить вице-президент страны Габриэла Микетти, однако ее там не оказалось и вместо этого французский лидер поприветствовал работника аэропорта в желтом жилете. 

Позже вице-президент Аргентины пояснила, что церемония встречи была распланирована по минутам. Однако служба протокола французского президента слишком поздно подала сигнал о выходе к трапу. 

Случившееся стало поводом для шуток среди пользователей Twitter. Они сравнили оглядывающегося Макрона с Джоном Траволтой из фильма «Криминальное чтиво».

Также многие вспомнили о том, что с 17 ноября во Франции «желтые жилеты» начали акции протеста, связанные с повышением цен на бензин и дизельное топливо.

«Аргентинцы отправили «желтый жилет» встречать Макрона у выхода из самолета. Это шутка?» — написал пользователь Kloupinait.

Еще один комментатор отметил, что у Макрона «плохая карма», так как он отправился в Аргентину, чтобы «сбежать от «желтых жилетов».

Саммит G20 проходит в аргентинской столице с 30 ноября до 1 декабря. В ходе мероприятия у президента России Владимира Путина запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

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