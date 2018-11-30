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Путин и Трамп не поприветствовали друг друга на саммите G20

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Президент США Дональд Трамп не поздоровался со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в в аргентинском Буэнос-Айресе. Об этом 30 ноября сообщает «Интерфакс»

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Во время церемонии фотографирования американский лидер прошел мимо Путина, а затем главы всех стран «большой двадцатки» прошли в зал первого заседания.

При этом ТАСС уточняет, что организаторы мероприятия отвели лидерам РФ и США места по разные стороны специально подготовленного подиума. По окончании церемонии участники быстро проследовали на заседание, и у них не было времени на переговоры.

В зале Путину и Трампу отвели места, расположенные за круглым столом через несколько кресел одно от другого. При этом российский лидер дружески поприветствовал своего соседа — наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

29 ноября Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20, объяснив это решение инцидентом в Керченском проливе. В свою очередь, официальный представитель президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением американского лидера, но отметил, что у Путина появилась пара дополнительных часов в программе для полезных встреч.

Саммит G20 проходит в аргентинской столице с 30 ноября до 1 декабря. В ходе мероприятия у Путина уже запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

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