Вандалы атаковали дом вице-канцлера Германии

В Гамбурге группа из 14 человек атаковала дом вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца, после чего злоумышленники скрылись.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 30 ноября. Сначала вандалы подожгли автомобиль, который стоял у входа, а затем закидали здание банками с краской. В настоящее время полиция ищет участников акции, начато расследование, пишет Spiegel.

Сам Шольц в момент нападения не был дома. Вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими членами делегации политик направлялся на саммит G20 в Буэнос-Айресе. Однако из-за технической неисправности их самолет совершил вынужденную посадку в Кельне. В Аргентину они вылетят в пятницу, в связи с чем Меркель пропустит первый день мероприятия, который продлится до 1 декабря.