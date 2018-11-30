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Вандалы атаковали дом вице-канцлера Германии

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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В Гамбурге группа из 14 человек атаковала дом вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца, после чего злоумышленники скрылись.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 30 ноября. Сначала вандалы подожгли автомобиль, который стоял у входа, а затем закидали здание банками с краской. В настоящее время полиция ищет участников акции, начато расследование, пишет Spiegel.

Сам Шольц в момент нападения не был дома. Вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими членами делегации политик направлялся на саммит G20 в Буэнос-Айресе. Однако из-за технической неисправности их самолет совершил вынужденную посадку в Кельне. В Аргентину они вылетят в пятницу, в связи с чем Меркель пропустит первый день мероприятия, который продлится до 1 декабря.

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