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Отловщики косаток из «китовой тюрьмы» заплатят более 150 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Четыре компании-отловщика косаток из «китовой тюрьмы» заплатят штрафы в бюджет в размере 150,4 млн руб. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу общественной организации Коалиция «Свободу косаткам и белухам».

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«Вступили в силу постановления суда о многомиллионных штрафах на компании, отловивших косаток в 2018 году... Четыре компании обязаны заплатить в бюджет 150,4 млн руб. за вылов 11 косаток с нарушениями законодательства о рыболовстве», — указано в сообщении.

Уточняется, что компании признаны виновными по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство).

27 августа последних косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море. Животные проделали путь в 1,8 тыс. км из бухты Средняя Приморского края к побережью Охотского моря, длившийся пять дней.

Косаток и белух выловили в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. В результате вмешательства общественности ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела. Животных решено было отпустить. Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля. Третью группу животных вывезли из «китовой тюрьмы» 1 августа.

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