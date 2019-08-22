Четвертую группу животных из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска

В Приморье четвертую группу белух и косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска в естественную среду обитания. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Две косатки и шесть белух были погружены на автомобильный транспорт и в составе колонны в сопровождении машин ГИБДД отправились в Хабаровск», — говорится в сообщении. Прибыть в Хабаровск колонна должна 23 августа во второй половине дня.

Перед выездом животных осмотрели ветеринары и сочли их состояние удовлетворительным. Ветврачи, ученые и тренеры будут наблюдать за косатками и белухами в дороге.

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля. Третью группу животных вывезли из «китовой тюрьмы» 1 августа. Как сообщалось 21 августа, выпущенные на волю морские млекопитающие добрались до мест традиционного обитания — Шантарских островов.

Косаток и белух выловили в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. В результате вмешательства общественности ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела. Животных решено было отпустить.