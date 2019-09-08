Японские ученые обнаружили новый вид китов в Охотском море. Об этом пишет журнал Scientific Reports.

Биологи дали новым китам название — плавун малый.

Отмечается, что новый вид относится к роду плавунов из семейства клюворылых китов.

Описание нового вида было сделано по останкам нескольких животных, найденных на берегу острова Хоккайдо. Также ДНК китов помогло определить их принадлежность к роду.

Уточняется, что животные имеют узкий клюв, напоминающий дельфиний. Их размеры оцениваются в 6,2–6,9 м. Окрас китов черный, иногда встречаются особи с серыми пятнами.

При этом японские китобои, которые встречали малых плавунов и раньше, утверждают, что есть еще один вид китов, неизвестных науке.

В мае ученые из Смитсоновского института тропических исследований (США) обнаружили ряд новых видов личинок форонид — беспозвоночных животных с червеобразным телом, щупальцами и хитиновой трубкой, один конец которой погружен в ил или песок.