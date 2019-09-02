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Похожее на героя фильма «Чужой» животное выловили у берегов Аляски

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Фото: youtube.com
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Рыбак поймал необычное существо с десятками щупальцев у побережья Аляски. Он разместил в Сети видеозапись с морским «чудовищем».

Пользователи соцсетей сравнили неизвестное животное, похожее и на осьминога, и на морскую звезду, с героем из фильма «Чужой», сообщает телеканал «Звезда».

В августе палеонтологи в Канаде обнаружили останки доисторического существа, похожего на монстра Ктулху вымышленной вселенной писателя Говарда Филлипса Лавкрафта.

По версии ученых, обнаруженное существо обитало на дне морей и океанов и питалось мелкими беспозвоночными, для чего с помощью щупалец и специальных сетей просеивало песок.

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