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Сухопутные войска России планируют принять на вооружение электромобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские Сухопутные войска прорабатывают возможность использовать электромобили для бесшумного передвижения, рассказал в интервью газете «Красная звезда» главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

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«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости», — рассказал он.

По словам Салюкова, уже получен опыт в этом направлении.

Генерал отметил, что это позволит на порядок увеличить энергетику машин и обеспечить применение современного и перспективного вооружения, а также новых средств защиты.

«При этом за счет движения на электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции», — добавил главком.

В начале августа сообщалось, что бронеавтомобиль «Тайфун» К4386, разработанный специально для Воздушно-десантных войск, начнет поступать на вооружение в 2020 году. «Тайфун-ВДВ» К4386, способный десантироваться с самолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ, имеет комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может оснащаться крупнокалиберным пулеметом «Корд» или другим вооружением на турельной установке.

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