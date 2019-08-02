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Бронемашина «Тайфун» поступит на вооружение в ВДВ в 2020 году

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Бронеавтомобиль «Тайфун» К4386, разработанный специально для Воздушно-десантных войск, начнет поступать на вооружение в 2020 году. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя машины — АО «Ремдизель».

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«Государственные испытания подходят к завершающему этапу», — отметили в «Ремдизеле», добавив, что более точную информацию может дать только Министерство обороны.

Собеседник агентства добавил, что все испытания «были отработаны на 100%». При этом каких-то серьезных недостатков выявлено не было.

Источник информагентства в оборонно-промышленном комплексе в свою очередь сообщил, что бронемашине предстоит пройти испытания на военных спецполигонах. Эти тесты завершаться в 2019 году, после чего автомобиль можно будет поставлять в войска.

«Тайфун-ВДВ» К4386, способный десантироваться с самолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ, имеет комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может оснащаться крупнокалиберным пулеметом «Корд» или другим вооружением на турельной установке.

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