Во Владивостоке прошло шествие в честь Дня тигра

Рядом с суровыми егерями на квадроциклах и внедорожниках приветствуют толпу маленькие «тигрята». Следом за Госохотнадзором — тысячи людей со всей России. Рыже-полосатая река «разлилась» по Владивостоку. День тигра в Приморье превратился в настоящий национальный праздник. С флагами и шариками, в костюмах и аквагриме.

В колонне яркого шествия — школьники, студенты, спортсмены, артисты. И, конечно, сотрудники особо охраняемых территорий края. Защитники редких кошек заполонили весь город, как раньше — сами хозяева тайги. День тигра отмечают во Владивостоке юбилейный — 20-й раз. Для местных жителей этот праздник — возможность привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы.