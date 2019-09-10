Прямой эфир

Сестру тигра Амура вернули в Приморский сафари-парк

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тигрицу Тайгу, сестру тигра Амура из Приморского сафари-парка, известного дружбой с козлом Тимуром, вернули из Хабаровского края обратно в Приморский сафари-парк. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора учреждения Дмитрия Мезенцева.

«Сегодня ночью привезли Тайгу. Пока она по правилам пробудет в карантине, в большой вольер ее переведут через месяц», — рассказал он.

Тайгу в конце января увезли в Хабаровский край, чтобы оттуда отправить в Алма-Ату. Это связано с тем, что животное включено в программу Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, по которой должно было переехать в Алма-атинский зоологический парк.

Однако россияне стали жаловаться в Приморский сафари-парк, что в Казахстане для нее нет подходящих условий, после чего договор о передаче тигрицы был расторгнут, и она оказалась в центре реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае. Перевод тигрицы также вызвал критику зоозащитников. Теперь Тайга передана Приморскому сафари-парку в безвозмездное пользование на 15 лет.

Амур прославился тем, что подружился с козлом Тимуром, которого привели ему на съедение, и жил с ним некоторое время в одном вольере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тигра Амура отправят в зоопарк Краснодарского края
Утащившего двух собак-пограничников тигра поймали в Приморье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019