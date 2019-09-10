Сестру тигра Амура вернули в Приморский сафари-парк

Тигрицу Тайгу, сестру тигра Амура из Приморского сафари-парка, известного дружбой с козлом Тимуром, вернули из Хабаровского края обратно в Приморский сафари-парк. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора учреждения Дмитрия Мезенцева.

«Сегодня ночью привезли Тайгу. Пока она по правилам пробудет в карантине, в большой вольер ее переведут через месяц», — рассказал он.

Тайгу в конце января увезли в Хабаровский край, чтобы оттуда отправить в Алма-Ату. Это связано с тем, что животное включено в программу Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, по которой должно было переехать в Алма-атинский зоологический парк.

Однако россияне стали жаловаться в Приморский сафари-парк, что в Казахстане для нее нет подходящих условий, после чего договор о передаче тигрицы был расторгнут, и она оказалась в центре реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае. Перевод тигрицы также вызвал критику зоозащитников. Теперь Тайга передана Приморскому сафари-парку в безвозмездное пользование на 15 лет.

Амур прославился тем, что подружился с козлом Тимуром, которого привели ему на съедение, и жил с ним некоторое время в одном вольере.