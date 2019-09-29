Захарова предложила опубликовать стенограммы телефонных разговоров Обамы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала обнародовать стенограммы телефонных разговоров бывшего американского президента Барака Обамы. С таким заявлением она выступила в воскресенье, 29 сентября, в эфире Первого канала.

«Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Мы с удовольствием все почитаем. <…> Мы хотим посмотреть, как делается американская политика», — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД России отметила, что у мирового сообщества остались вопросы, касающиеся ряда международных конфликтов, связанных с деятельностью администрации Обамы. В частности, речь идет о конфликтах на Ближнем Востоке и на севере Африки.

По словам Захаровой, у спикера палаты представителей конгресса США «хорошо получилось» с публикацией стенограммы телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку беседы Трампа и Зеленского. Произошло это после того, как в СМИ появилась информация о том, что Трамп в этом разговоре просил Киев содействовать расследованию в отношении Джо Байдена — бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на выборах 2020 года, а также его сына. В ответ на это Трамп якобы обещал оказать Украине военную и финансовую помощь.

Впоследствии минюст США не нашел противоправных действий со стороны Трампа, равно как и оснований для проведения расследования. Зеленский также отрицал какое-либо давление на себя со стороны американского лидера. Несмотря на это, конгресс начал в отношении Трампа процедуру импичмента.