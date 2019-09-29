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Британская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьер-министра Бориса Джонсона процедуру импичмента. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает The Sunday Times.

По информации издания, возможность импичмента оппозиционные политики обсуждали в четверг, 26 сентября. Поводом для этого стал вердикт Верховного суда Великобритании, который признал незаконной инициированную Джонсоном приостановку работы правительства.

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Предложение об импичменте внесла валлийская партия Plaid Cymru. Представитель партии в парламенте Лиз Сэвилл отметила, что идея импичмента кажется ей чрезвычайной.

«Но мы живем в чрезвычайные времена. Я ясно заявила лидерам оппозиции, что нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент», — заявила она.

24 сентября лидер британских лейбористов Джереми Корбин обратился к Джонсону с призывом уйти в отставку в связи с решением Верховного суда. Однако, как сообщил журналистам источник в канцелярии премьера, Джонсон не собирается покидать свой пост и намерен вывести Великобританию из Евросоюза до конца октября.

В конце августа Джонсон обратился к королеве Елизавете II с просьбой завершить текущую сессию парламента в середине сентября. Она это предложение одобрила. В начале сентября парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Если бы это решение не оспорили, у парламентариев осталось бы значительно меньше времени, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС.

Ситуация вокруг Brexit зашла в тупик в связи с тем, что британский парламент выступает против соглашения с Брюсселем в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» выхода из ЕС. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

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