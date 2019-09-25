Борис Джонсон предупредил об угрозе «цифрового авторитаризма»

Развитие современных технологий грозит тем, что люди могут оказаться под круглосуточным контролем, а это чревато «цифровым авторитаризмом», заявил во вторник, 24 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Вопрос в том, будем ли мы жить в мире, описанном Джорджем Оруэллом, в мире цензуры, репрессий и контроля или же в мире свободных дебатов и обучения, где технологии помогают бороться с болезнями, а не с нашими свободами», — цитирует политика ТАСС.

Джонсон отметил, что Великобритания, а также все, «кто разделяет наши ценности», должны стремиться к тому, чтобы все нарождающиеся технологии с самого начала разрабатывались во имя свободы, открытости и плюрализма.

Британский премьер также призвал к разработке «глобального перечня принципов, которыми следует руководствоваться при разработке новых технологий».

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут там с 24 по 30 сентября.