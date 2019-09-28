FT сообщила о грозящем Борису Джонсону уголовном расследовании

В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть начато уголовное расследование по подозрению в злоупотреблении им служебным положением на посту мэра Лондона в 2008-2016 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

В сообщении говорится, что обвинения, озвученные на прошлой неделе в адрес Джонсона газетой The Sunday Times, изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC). На посту сити-менеджера Джонсон управлял работой городской полиции, поэтому IOPC имеет полномочия для начала расследования против бывшего главы Лондона, если посчитает необходимым.

За содействием к полицейскому регулятору обратилась Лондонская ассамблея — выборный орган, который следит за работой столичного градоначальника и первым потребовавший у экс-мэра отчета в связи с публикацией, сообщал «Би-би-си» 27 сентября. Ведомство подозревает, что американская предпринимательница Дженифер Акури извлекла финансовую выгоду из знакомства с Джонсоном, когда тот пребывал на должности градоначальника.

В публикации The Sunday Times от 22 сентября говорилось, что Аркури входила в состав британских торговых делегаций, которые возглавлял Джонсон, и получила в 2013–2014 годах гранты на сумму £126 тыс. ($155 тыс.). Сам Джонсон, которого бизнесмен называла «одним из лучших своих друзей», не раз был в гостях у нее в Лондоне. Издание увидело в этом конфликт интересов.



Газета Telegraph отмечала 27 сентября, что за дело взялось и Независимое бюро по надзору за деятельностью полиции, которое расследует возможные нарушения законодательства со стороны сотрудников правоохранительных органов. Дело в том, что Джонсон в те годы занимал должность, аналогичную посту комиссара полиции.