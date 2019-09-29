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Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении Меркель

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Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии, когда во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился со словами, что канцлер страны Ангела Меркель «мало делает». Об этом в воскресенье, 29 сентября, написал немецкий еженедельник Der Spiegel.

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Комментируя это заявление Трампа, Зеленский ответил: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000%».

Эти слова вызвали недовольство в Берлине, так как в разговоре не упоминаются заслуги Меркель и нынешнего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (на тот момент — главы МИД страны) в том, чтобы не дать Донбассу превратиться в очаг военного конфликта. При этом публиковать стенограмму переговоров для широкой публики не планировалось, а значит, к тому, что там сказано, нужно отнестись со всей серьезностью, подчеркивает издание.

Послу Украины в Германии Андрею Мельнику теперь придется «склеивать осколки», отмечает Der Spiegel.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся в конце июля, однако скандал вспыхнул только в сентябре. Так, по данным The Wall Street Journal, американский президент просил в обмен на финансовую помощь Украине содействия в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией.

Чтобы опровергнуть обвинения в давлении на Зеленского, Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с ним. Согласно документу, американский лидер пообещал многое сделать для Украины. При этом он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский в ответ попросил предоставить информацию для расследования. Тема финансовой помощи Киеву не поднималась.

Впоследствии Трамп назвал беседу разговором «ни о чем», а Минюст США не нашел в ней признаков противоправных действий, равно как и оснований для проведения расследования.

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