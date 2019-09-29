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На Украине заявили об усилении позиций России в мире

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Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли, такое мнение высказал директор Института внешней политики Дипломатической академии при министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица.

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«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», — цитирует эксперта YouTube-канал UkrLife.

Перепелица добавил, что США теряют свои позиции в мире, в частности на постсоветском пространстве.

По его мнению, Запад «на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины», и теперь он на стороне России.

Политолог также заявил, что Украине следует усиливать армию и переходить к «активной обороне», пишет RT.

Ранее, 27 сентября, украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину в свои ряды и Киеву нужно работать над тем, чтобы эта готовность появилась, заявил.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в ЕС как внешнеполитический курс.

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