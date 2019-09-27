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Украинский вице-премьер назвал СНГ клубом неудачников

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Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом (ЕС) Дмитрий Кулеба заявил, что считает СНГ «клубом неудачников», который ничего не может создать. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде», опубликованном в пятницу, 27 сентября.

«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», — отметил Кулеба.

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Вице-премьер добавил, что СНГ не сможет помешать евроинтеграции Украины, поскольку «ни на что не способен». В то же время Кулеба подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева, пишет «Газета.ру».

За время президентства Петра Порошенко вопрос выхода Украины из СНГ поднимался не раз. Киев регулярно грозился покинуть содружество и таким образом навсегда избавиться от «влияния России». Однако в итоге украинские власти ограничились декларативными заявлениями и вышли из ряда договоров, формально сохранив участие в организации.

Представители Украины уже давно не платят взносов и игнорируют саммиты и заседания СНГ. Однако в Содружестве надеются, что при новом президенте Владимире Зеленском Киев вернется к участию в деятельности организации.

В июле сообщалось, что Зеленского пригласят на предстоящий саммит Содружества независимых государств, который пройдет 11 октября в Ашхабаде.

Содружество независимых государств (СНГ) — международная организация, которая регулирует отношения между странами. СНГ основано главами России, Белоруссии и Украины в 1991 году. Действующими членами содружества также являются Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

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