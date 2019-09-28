Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста

Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтвилд находится в лечебнице. Об этом сообщается на официальном аккаунте группы в Twitter.

Участники группы напомнили, что Хэтвилд много лет боролся с зависимостью. На данный момент он снова попал в программу лечения и ему необходимо время на восстановление.

As most of you probably know, our brother James has been struggling with addiction on and off for many years. He has now, unfortunately, had to re-enter a treatment program to work on his recovery again.



(2/6) — Metallica (@Metallica) September 28, 2019

Metallica должна была выступить в пяти городах Австралии с 17 по 29 октября и затем отправится в Новую Зеландию. Музыканты отметили, что очень сожалеют о причиненном фанатам неудобстве, а также обещали вернуть деньги за билеты.

21 июля Metallica выступила в Москве в рамках турне WorldWired Tour. Во время концерта группа исполнила композицию «Группа крови» Виктора Цоя.

15 августа стало известно, что музыканты пожертвовали €250 тыс. на постройку первой детской онкологической больницы в Румынии.