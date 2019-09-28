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Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтвилд находится в лечебнице. Об этом сообщается на официальном аккаунте группы в Twitter.

Участники группы напомнили, что Хэтвилд много лет боролся с зависимостью. На данный момент он снова попал в программу лечения и ему необходимо время на восстановление.

Metallica должна была выступить в пяти городах Австралии с 17 по 29 октября и затем отправится в Новую Зеландию. Музыканты отметили, что очень сожалеют о причиненном фанатам неудобстве, а также обещали вернуть деньги за билеты.

21 июля Metallica выступила в Москве в рамках турне WorldWired Tour. Во время концерта группа исполнила композицию «Группа крови» Виктора Цоя.

15 августа стало известно, что музыканты пожертвовали €250 тыс. на постройку первой детской онкологической больницы в Румынии.

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