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«Спасители рок-музыки» Rival Sons выступят в России

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В Россию с концертами этой осенью приедет одна из самых обсуждаемых групп нового поколения рока — американская четверка Rival Sons.

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Обладатели награды Сlassic Rock Award, который мировая пресса называет следующей рок-н-рольной легендой, выступят на российской сцене в рамках мирового турне в поддержку новой пластинки Feral Roots. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 27 сентября.

29 ноября 2019 Джей Бьюкенен (вокал), Скотт Холидей (гитара), Дэйв Бести (бас) и Майкл Майли (ударные) выступят в клубе «Морзе» в Санкт-Петербурге, а 30 ноября предстанут на сцене в клубе «Известия Холл». Рокеры исполнят для российских зрителей хиты, а также песни с нового альбома, в том числе Do Your Worst — хит № 1 чарта Billboard Top Mainstream Rock Songs 2019.

Первый альбом Rival Sons вышел в 2009 году, с тех пор музыкальные критики и поклонники рока единодушно окрестили их «спасителями рока» и «будущей величайшей рок-н-рольной группой».

На текущий момент в творческом багаже группы 6 сольных и один концертный альбом. Последний лонгплей Feral Roots, релиз которого состоялся в январе 2019 — стал событием для ценителей рок-музыки. Пластинка была записана в знаменитой RCA Studio A в Нэшвилле и легендарной Muscle Shoals Sound Studio в Алабаме.

Продюсером Feral Roots выступил обладатель премии «Грэмми» Дейв Кобб (Dave Cobb), работающий с Rival Sons с момента их основания.

Билеты на концерты в России можно приобрести на сайтах официальных билетных компаний concert.ru и bakeev-tickets.ru.Организатор российского тура Rival Sons — компания Ildar Bakeev Entertainment. С 2003 года она реализует проекты в областях классической, популярной и рок-музыки в России.

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