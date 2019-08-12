Роковое общество: как Оззи Осборн и Bon Jovi боролись с наркотиками в СССР

12 и 13 августа 1989 года в «Лужниках» (тогда Центральный стадион им. В.И. Ленина) состоялось невиданное для советских меломанов событие. В Москву приехали главные звезды хард-рока, выступившие вместе с отечественными музыкантами на двухдневном Московском международном фестивале мира. «Известия» вспоминают, как это было