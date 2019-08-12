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Роковое общество: как Оззи Осборн и Bon Jovi боролись с наркотиками в СССР

В 1989 году в «Лужниках» прошел Московский международный фестиваль мира
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Зрители Московского международного музыкального фестиваля мира
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
12 и 13 августа 1989 года в «Лужниках» (тогда Центральный стадион им. В.И. Ленина) состоялось невиданное для советских меломанов событие. В Москву приехали главные звезды хард-рока, выступившие вместе с отечественными музыкантами на двухдневном Московском международном фестивале мира. «Известия» вспоминают, как это было
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Центральный стадион им. В. И. Ленина. Московский международный музыкальный фестиваль мира
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Фестиваль под девизом «Рок против наркотиков» был организован московским Центром Стаса Намина и американским антрепренером Доком МакГи.
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Зрители Московского международного музыкального фестиваля мира
Фото: МАММ/МДФ/Сергей Борисов
Выступить в Москве согласились Bon Jovi, Mötley Crüe, Scorpions, Cinderella, Skid Row и Оззи Осборн. Также приняли участие советские коллективы Gorky Park, «Нюанс» и «Бригада С»
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Немецкая рок-группа «Scorpions»
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Хедлайнерами второго дня фестиваля стали немцы Scorpions, но концерт завершился общим джемом музыкантов разных групп, исполнявших классические хиты Карла Перкинса, Литтл Ричарда и Led Zeppelin
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Московский международный фестиваль мира
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Фестиваль стал первым рок-концертом в истории «Лужников». За два дня его посетили 120 тыс. человек
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Канадско-американский вокалист Себастьян Бах
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Открывала шоу американская группа Skid Row, считавшаяся одним из главных хард-роковых открытий 1989 года
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Московский международный фестиваль мира
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Остаться равнодушными к происходящему на сцене не смогли даже многочисленные милиционеры, строго следившие за тем, чтобы зрители не переусердствовали в выражении эмоций
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Московский международный фестиваль мира
Фото: РИА Новости/Борис Бабанов
Несмотря на все ограничения, Джон Бон Джови спрыгнул со сцены и отправился по трибунам брататься с аудиторией
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Джон Бон Джови
Фото: РИА Новости/Борис Бабанов
Bon Jovi закрывали первый день фестиваля — к большому неудовольствию музыкантов Mötley Crüe, подравшихся из-за этого за кулисами с Доком МакГи
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Гитарист группы Оззи Осборна Зак Уайльд
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Гитарист группы Оззи Осборна Закк Уайлд потряс советскую публику своей экспрессивной манерой игры
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Оззи Осборн
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
А вот сам Оззи явно скучал на организованной накануне открытия фестиваля пресс-конференции в Пресс-центре МИД СССР и разошелся только на сцене
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Советская рок-группа «Бригада С»
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Сергей Галанин и Игорь Сукачев в составе «Бригады С», в то время одной из самых популярных у молодежи отечественных рок-групп
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Зрители на концерте Московского международного музыкального фестиваля мира
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Фестиваль транслировался в 59 странах мира. По оценкам организаторов, концерты посмотрели не менее миллиарда телезрителей
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