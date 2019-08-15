Группа Metallica пожертвовала €250 тыс. детской больнице в Румынии

Американская рок-группа Metallica пожертвовала €250 тыс. на постройку первой детской онкологической больницы в Румынии.

Об этом в среду, 14 августа, сообщила в Facebook благотворительная ассоциация Daruieste Viata, занимающаяся сбором средств.

Коллектив сделал пожертвование перед своим концертом в Бухаресте. Строительство больницы должно закончиться в 2020 году.

Жительница Ванкувера ранее столкнулась с пумой во время прогулки с собакой и спаслась от хищника, включив песню Metallica Don’t Tread On Me.

21 июля Metallica выступила в Москве в рамках турне WorldWired Tour. Во время концерта группа исполнила композицию «Группа крови» Виктора Цоя.