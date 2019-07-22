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Сооснователь «Кино» прокомментировал исполнение Metallica песни Цоя

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Один из основателей группы «Кино» музыкант Алексей Рыбин назвал «приятным жестом» исполнение рок-группой Metallica песни «Группа крови» Виктора Цоя во время концерта в Москве. Об этом он рассказал в беседе с «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

«Мне очень понравился этот жест. Я не был на концерте, видел фрагмент в интернете. Они хотели доставить удовольствие слушателям — это приятный жест. Видимо, им посоветовали эту песню как одну из самых популярных в России в стиле рок. Они честно выучили ее, исполнили. Это не новый прием для музыкантов — порадовать публику и спеть любимую ими песню», — отметил Рыбин.

Накануне сообщалось, что американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители онемели от неожиданности. Единственный концерт группы Metallica в России в рамках мирового турне WorldWired Tour проходил в воскресенье, 21 июля, в «Лужниках».

Группа Metallica была основана в 1981 году. Из первого состава в коллективе до сих пор выступают вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. В 2009 году группу включили в Зал и Музей славы рок-н-ролла, а в 2013 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса как единственная группа, выступившая на всех семи континентах Земли.

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