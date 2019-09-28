США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина

США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на адвоката арестованного российского гражданина Елену Тарасову.

Отмечается, что в отношении задержанного заведено дело об экстрадиции в США. На данный момент испанский суд только принял постановление о подтверждении участия адвоката в процессе.

Также Тарасова рассказала, что пока у нее есть информация только о том, какие преступления вменяются ее подзащитному. Задержанный обвинения в свой адрес отрицает. Имя мужчины не разглашается.

Россиянина арестовали 20 сентября, когда он прибыл в Испанию с женой и сыном. Предположительно, он был задержан по запросу ФБР за мошенничество через интернет при помощи фальшивой документации.