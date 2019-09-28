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Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США

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Фото: Global Look Press/Paco Freire
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Российского гражданина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу Соединенных Штатов. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Мадриде.

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Сотрудники национальной полиции задержали россиянина 20 сентября и поместили под стражу, после чего в установленном порядке уведомили посольство РФ.

Отмечается, что задержанного посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне, его делом занимается местный адвокат, а посольство следит за развитием ситуации.

По данным газеты Las Privincias, россиянин прибыл в Испанию с женой и сыном. Предположительно, он был задержан по запросу ФБР за мошенничество через интернет при помощи фальшивой документации.

Это не первое задержание российских граждан Соединенными Штатами. В 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США Виктора Бута.

Россиянку Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

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в 2008 году

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