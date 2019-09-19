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Алла Бут рассказала о первой за 7 лет встрече с мужем

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Жена Виктора Бута, отбывающего наказание в тюрьме Мэрион в США, Алла Бут рассказала о своих впечатлениях после первой с 2012 года встречи с супругом. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает РЕН ТВ.

«Такое ощущение, что от человека, которого я видела в Нью-Йорке в суде, ровно половина осталась», — сказала женщина. По словам Бут, американская сторона не позволила им с мужем дотронуться друг до друга. Был разрешен только визуальный контакт.

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Ранее сообщалось, что в среду состоялась первая встреча Виктора Бута с супругой и дочерью. По данным журналистов, встреча длилась около четырех часов.

По словам Аллы Бут, американские власти одобрили ей и дочери два дополнительных дня свидания с осужденным в неделю, причем выбрать эти дни они могут сами.

При этом сам Виктор Бут в интервью НТВ заявил, что охранники в тюрьме Мэрион относятся к нему «ровно», чего нельзя сказать о сотрудниках прокуратуры.

«Прокуроры очень внимательно следят за всем, что я говорю. И если где-то я что-то скажу не так, они не пропустят возможности мне как-то насолить или какую-то пакость придумать», — приводит его слова «РИА Новости».

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы.

В декабре 2018 года Бут заявил, что не собирается заключать никаких сделок с властями США ради своего освобождения.

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