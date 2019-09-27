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Задержан находившийся в розыске начальник управления МВД по Кабардино-Балкарии

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Фото: РЕН ТВ
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Полицейские в Кабардино-Балкарии задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) республиканского МВД. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой источник в правоохранительных органах в пятницу, 27 сентября.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. Причины задержания не уточняются.

Телеканал опубликовал видео задержания начальника оперативно-розыскной части СБ МВД по Кабардино-Балкарии. На кадрах видно, как оперативники кладут мужчину на пол в квартире и связывают ему руки.

В сообщении отмечается, что ранее высокопоставленный полицейский был объявлен в федеральный розыск.

Ранее, 30 мая официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила о задержании в КБР 12 сотрудников МВД по подозрению в создании преступного сообщества и получении взяток на общую сумму в 42 млн рублей.

По данным следствия, полицейские, среди которых были начальники районных отделов полиции и подразделений ГИБДД, в 2017–2018 годах получали взятки за то, что не будут реагировать на незаконную перевозку алкоголя по республике. Сообщалось, что кроме задержанных к ответственности будет привлечен еще один фигурант, который объявлен в розыск.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала журналистам, что все уличенные в коррупции сотрудники будут уволены из органов внутренних дел.

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