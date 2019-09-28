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В Госдуме ответили на слова Зурабишвили о диалоге Грузии и России

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Фото: TASS/ZUMA
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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что стране нужно стремиться к диалогу с Россией. По словам депутата, важно, чтобы такая политика «носила постоянный и системный характер».

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«В подавляющем большинстве российский народ относится к грузинскому доброжелательно, это очевидно. Тем не менее первоначальная риторика, которая была со стороны некоторых грузинских радикалов, сыграла негативную роль во взаимоотношениях между нашими странами», — сказал Швыткин в беседе с RT в субботу, 28 сентября.

Депутат добавил, что Россия настроена на конструктивный диалог с Грузией и он с оптимизмом смотрит на выстраивание этого диалога. Главное, по его мнению, чтобы «слова грузинского лидера не расходились с делами».

Ранее 28 сентября президент Грузии заявила, что ее страна должна попробовать вести диалог с Россией. С таким заявлением она выступила, подводя итоги своего участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Взаимоотношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых протестов, начавшихся в грузинской столице 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии ГА Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера грузинского парламента. Результатом антироссийских выступлений стал временный запрет авиасообщения между Россией и Грузией.

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