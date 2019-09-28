Президент Грузии выступила за диалог с Россией

Грузия должна попробовать вести диалог с Россией и не быть замкнутой в себе. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили грузинским журналистам в субботу, подводя итоги своего участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС в субботу, 28 сентября.

«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия. Нельзя, чтобы Грузия не попробовала этот путь и осталась замкнутой в себе», — сказала она.

Грузинский лидер добавила, что переговоры глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова на полях Генсассамблеи положительно оценили западные партнеры республики.

«Очень знаковым является то, что после этой встречи те реакции, которые мы услышали, будь то от Госдепартамента США, Евросоюза, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини или Генерального секретаря ООН, были положительными», — пояснила Зурабишвили.

Лавров встретился со своим грузинским коллегой на полях ГА ООН 26 сентября. Это произошло впервые с 2008 года, когда после признания РФ независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. «В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства. За день до этого Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, поскольку это будет правильно и грузинская сторона уже осознала кoнтрпрoдуктивнoсть провокации против России.

Временный запрет на полеты связан с массовыми протестами, начавшимися в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии ГА Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера грузинского парламента.