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Грузинская оппозиция призвала Москву и Тбилиси обойтись без посредников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что прошедшая встреча министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова является положительным событием, однако Тбилиси необходимо вести и прямой диалог с Москвой без посредников. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС 27 сентября.

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«Сам факт встречи является позитивным и похоже, что лед тронулся... А сам подход — он позорный. Это подход малолетнего ребенка, который не может себя защитить в детском саду и идет звать учительницу или другого более сильного ученика, чтобы он защитил его интересы», — подчеркнула Бурджанадзе.

Ранее 27 сентября в посольстве США в Грузии, комментируя встречу Лаврова и Залкалиани, поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также призвали Россию «сократить напряженность».

Лавров встретился со своим грузинским коллегой в четверг, 26 сентября, впервые за 10 лет. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также безопасность в регионе. За день до этого Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, так как это будет правильно, и в Тбилиси уже осознали кoнтрпрoдуктивнoсть провокации против России.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

Москва и Тбилиси прекратили дипломатические отношения после конфликта 2008 года. Контакты между двумя странами осуществляются при помощи секции интересов при посольстве Швейцарии.

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