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Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, так как это будет правильно, и в Тбилиси уже осознали контрпродуктивность провокации против России. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант» в среду, 25 сентября.

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«Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — рассказал Лавров.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

Оппозиционеры демонстративно покинули помещение, призвали людей выйти на улицы города и вместе с протестующими попытались взять здание парламента Грузии штурмом. В ходе акций протеста, которые продолжались несколько дней, пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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