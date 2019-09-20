Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело из-за решения президента

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» в связи с помилованием президентом страны Саломе Зурабишвили заключенных. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу, 20 сентября.

«Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями в процессе помилования осужденных Рамаза Девадзе, Аслана Бежанидзе, Зураба Надирадзе и других лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное преступление квалифицируется частью 1 статьи 332 УК. Данное правонарушение наказывается штрафом или арестом на срок до четырех месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

О решении Зурабишвили помиловать 34 заключенных стало известно в 28 августа. Данный указ был встречен резкой критикой, когда выяснилось, что среди помилованных — Девадзе, осужденный за резонансное убийство 22-летнего полицейского. При этом общественники обратили внимание на то, что президент отказала в помиловании протоиерею Георгию Мамаладзе, осужденному за подготовку убийства секретаря грузинского патриарха.