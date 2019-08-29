Грузия захотела экономической свободы от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Об этом в четверг, 29 августа, пишет «Интерфакс».

«Мы должны приложить максим усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — отметила она, добавив, что страна ожидает иностранных инвестиций в свою экономику и притока европейских туристов.

Кроме того, по мнению Зурабишвили, Россия пытается ограничить возможность Грузии развиваться по европейскому пути.

28 августа Зурабишвили заявила, что для возобновления контактов между Россией и Грузией, Тбилиси нужно будет понять, что Москва изменила свою позицию. Политик добавила, что РФ также необходимо признать, что отношения не могут строиться «на принуждении». К тому же Зурабишвили напомнила, что стороны не имеют дипотношений с 2008 года.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Это послужило поводом для массовых протестов.