Прямой эфир

Грузия захотела экономической свободы от России

0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Об этом в четверг, 29 августа, пишет «Интерфакс».

Нелетное бремя: авиасообщение с Грузией не восстановят в течение года
Закавказская республика недосчиталась 70% россиян

«Мы должны приложить максим усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — отметила она, добавив, что страна ожидает иностранных инвестиций в свою экономику и притока европейских туристов.

Кроме того, по мнению Зурабишвили, Россия пытается ограничить возможность Грузии развиваться по европейскому пути.

28 августа Зурабишвили заявила, что для возобновления контактов между Россией и Грузией, Тбилиси нужно будет понять, что Москва изменила свою позицию. Политик добавила, что РФ также необходимо признать, что отношения не могут строиться «на принуждении». К тому же Зурабишвили напомнила, что стороны не имеют дипотношений с 2008 года.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Это послужило поводом для массовых протестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Грузии назвала условия для восстановления диалога с Россией
В Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019