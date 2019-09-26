Источник рассказал о сроках возможного восстановления полетов в Грузию

На процедуры, которые требуются для восстановления авиасообщения с Грузией, может потребоваться около месяца. Таким образом, если соответствующее распоряжение поступит в правительство в ближайшие дни, рейсы могут возобновиться в ноябре, рассказал информированный источник агентству «Интерфакс».

После поступления распоряжения Минтранс проработает вопросы возобновления пассажирских, грузовых и почтовых перевозок с авиакомпаниями двух стран. Затем потребуется около двух недель на составление расписания.

Пока распоряжение о восстановлении перевозок в правительство не поступало, отметил собеседник журналистов.

25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией. По его словам, это будет правильно. В Тбилиси уже осознали контрпродуктивность провокации против России, считает министр.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

Оппозиционеры демонстративно покинули помещение, призвали людей выйти на улицы города и вместе с протестующими попытались взять здание парламента Грузии штурмом. В ходе акций протеста, которые продолжались несколько дней, пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.