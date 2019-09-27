Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией

Россия не искала поводов для ссоры с Грузией, поэтому авиасообщение между странами может быть возобновлено, если Тбилиси займет более конструктивную позицию. Об этом на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда мы принимали это решение (о прекращении авиасообщения России и Грузии — Ред.), было объявлено, что это временная мера, и мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», — цитирует министра «РИА Новости».

Также Лавров отметил, что встреча с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани прошла по инициативе грузинской стороны. Залкалиани интересовался возможностью возобновления авиасообщения и сроками, когда это может произойти.

Глава российского МИДа отметил, что «если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов» это может произойти.

25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией. По его словам, это будет правильно. В Тбилиси уже осознали контрпродуктивность провокации против России, считает министр.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. После этого оппозиционеры демонстративно покинули помещение, призвали людей выйти на улицы города и вместе с протестующими попытались взять здание парламента Грузии штурмом. В ходе акций протеста, которые продолжались несколько дней, пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.