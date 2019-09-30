«Карпин мог бы выступать в «Реале» или в «Барселоне»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин в бытность игроком мог выступать в сильнейших клубах мира, включая «Реал» и «Барселону». Об этом в интервью «Известиям» заявил легендарный испанский футболист, лучший полузащитник двух евросезонов подряд (1999/00, 2000/01) Гаиска Мендьета. Экс-капитана «Валенсии» нам удалось встретить на гала-ужине послов Ла Лиги в Мадриде. В ходе беседы Гаиска Мендьета отметил великолепную организацию чемпионата мира-2018, а также объяснил, почему Лионель Месси заслужил приз The Best, и назвал самых перспективных футболистов мира.

— В 2018 году вы посещали чемпионат мира в России, который совет ФИФА позже признал лучшим в истории. Согласны с такой оценкой?

— Да, мне очень понравилась организация турнира. Великолепные стадионы, приветливые волонтеры, отличная логистика. Но самое важное, что болельщики со всего мира были в восторге от приезда в Россию. Все, с кем я говорил после ЧМ-2018, вспоминали о нем только хорошее и позитивное.

— Во время ЧМ вы встретили многих футболистов, с которыми раньше играли в одной команде. Например, с Валерием Карпиным. Каким игроком он вам запомнился?

— Если говорить кратко, Карпин был футболистом, которого хотел бы видеть в своем составе каждый тренер в мире. Я не преувеличиваю. На пике карьеры он легко мог выступать в условном «Реале» или «Барселоне». У него очень сильный характер, он никогда не сдавался, даже когда его команда безнадежно проигрывала. Мне же он запомнился не с самой приятной стороны (смеется). Я был очень молод, когда играл с ним в «Валенсии», и Валерий на правах опытного игрока часто «пихал» мне, когда я недорабатывал или делал что-то спустя рукава. Иногда он переходил черту, но быстро остывал, когда мы покидали футбольное поле.

— После окончания карьеры Карпин стал тренером, и сейчас его «Ростов» идет в группе лидеров чемпионата России...

— Да, мы говорили с ним о его тренерской карьере. Знаю, что Карпин продолжает работать над собой и остается таким же неуступчивым, каким был, когда сам выходил на поле. Он способен передать свои бойцовские качества игрокам. Думаю, в этом его «фишка», но также он еще и хороший тактик.

Фото: ТАСС/Максим Романов Валерий Карпин

— Многие из ваших бывших партнеров по команде стали тренерами, а кто-то и функционерами. Например, Жуниньо Паулиста сейчас — генеральный менеджер сборной Бразилии. Как вы думаете, это правильно, когда бывшие игроки занимают руководящие должности?

— Самая большая проблема для многих профессиональных футболистов заключается в том, что в течение карьеры они не думают о будущем. Здесь каждый приводит свои аргументы, но большие деньги расслабляют. Поэтому те, кто находит время на обучение во время и после завершения карьеры, всегда будут преуспевать. Я только радуюсь, когда кто-то из моих бывших партнеров получает высокое назначение. Бразилия сейчас не очень хорошо выступает на международных турнирах и опыт Жуниньо может помочь.

— После окончания карьеры вы стали послом Ла Лиги — высшего дивизиона в системе футбольных лиг Испании. Для вас это многое значит?

— Для меня это прежде всего огромная честь. Я нахожусь в одной категории с людьми, которые представляли чемпионат Испании на высочайшем уровне на протяжении многих лет — как в тяжелые, так и в успешные времена. Мы все несем ценности и проповедуем определенный набор смыслов, которые заключает в себе Ла Лига. Посмотрите, кто в моей компании, — Роберто Карлос, Милинко Панчич, Гути, Самуэль Это’О, Денилсон, Фернандо Морьентос... Эти люди своей игрой объединяли фанатов футбола с разных континентов.

Сейчас есть мнение, что Ла Лига — это чемпионат двух команд. Мы же хотим показать, что чемпионат Испании — это одна большая семья с очень разными, самобытными командами, со своими успехами и неудачами. Я вижу, что развитие клубов средней руки идет быстрее, чем развитие грандов. Это отличный показатель.

Фото: TASS/ZUMA/Panoramic Гаиска Мендьета в матче легенд Франция'98 — ФИФА'98

— В таблице коэффициентов УЕФА Испания идет на первом месте, но многие уверены, что английская АПЛ — сильнейшая лига в мире. Что скажете об этом?

— Давайте посчитаем. За последние 20 лет Ла Лигу выигрывали «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Депортиво» и «Валенсия». Близки к титулу были «Реал Сосьедад», «Севилья» и в какой-то мере «Мальорка». Разве таким разнообразием может похвастаться Англия? Да, пару лет назад «Лестер» преподнес сенсацию, но если мы посмотрим, какая катастрофическая разница сейчас между «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и всеми остальными... Поэтому для меня очевидно, какая лига самая сильная.

— Влияние Ла Лиги не уменьшилось после ухода Криштиану Роналду, Хави и Андреаса Иньесты?

— Мы все понимаем те роли и значение, которые несли эти игроки, но никогда один футболист не формировал представление о целой команде, не говоря уже о лиге. Тем более в современном футболе всё большее значение играют тактические новинки и хитрости.

— Вокруг премии The Best — приза лучшему футболисту мира по версии ФИФА — разгорелся скандал. Многие эксперты были не согласны с тем, что приз получил Лионель Месси, а не защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. На чьей вы стороне?

— Я уверен, что Месси заслужил эту награду. Это человек, за чьей игрой приятнее всего наблюдать. У него нет изъянов. А если мы заглянем в его статистику — не только в сезоне-2018/19, но и за предыдущие 10 лет, — вопросов ни у кого не возникнет. Просто люди, которые говорят, что приз должен был достаться ван Дейку, не до конца понимают величие Лео.

— В «Реале» и «Атлетико» играют два, пожалуй, самых раскрученных вундеркинда мирового футбола — Венисиус и Жоао Феликс. Как думаете, станут ли они новыми Месси и Роналду?

— Винисиус пока не может похвастаться стабильностью, чередуя успешные матчи с довольно посредственными. При этом у него сумасшедший потенциал и он может вырасти в звезду первой величины. Многое будет зависеть от того, найдет ли он тренера, который поверит в него. Жоао Феликс пока не настолько известен, но Диего Симеоне собирается раскрыть все его таланты. Он вписывает его в свою игровую модель и не дает ему так много импровизировать на поле, как тот привык. Для Жоао пока это проблема, но когда период притирки закончится, уверяю вас, он будет одним из претендентов на «Золотой мяч». Это вопрос двух-трех лет. Будет интересно наблюдать за развитием этих ребят — они показывают преимущество атакующего футбола над защитным.

Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori/AFLO Жоао Феликс

— Диего Симеоне — главный фактор, который позволил «Атлетико» подтянуться к уровню «Реала» и «Барселоне»?

— Безусловно. Диего несет ответственность за все процессы, которые происходят в «Атлетико». Он сменил ментальность клуба — теперь в словаре команды нет понятия «сомнение». Во-вторых, любой игрок, которого приобретают мадридцы, обязан вписаться в игровую модель тренера. Тут нет исключений, поэтому команда действует максимально слаженно. Пожалуй, это самый организованный коллектив в Европе.

— К сожалению, этого нельзя сказать про «Валенсию», в которой вы провели 10 лет...

— Да, за столько лет я видел и все подъемы, и не самые лучшие страницы истории клуба. Видел, как зажигались звезды, как уходили ветераны. Видел два финала Лиги чемпионов. Сейчас «Валенсия» далека от тех результатов, но я верю, что клуб вновь будет на лидирующих позициях в Европе.

— В Испании и Англии до сих пор можно найти футболки «Валенсии» и «Мидлсбро» с вашей фамилией. Как вы к этому относитесь?

— Я сам удивляюсь этому. Все-таки я давно закончил карьеру и меня нельзя назвать звездой уровня Роналдиньо или Зидана. Но я заметил, что сейчас тенденция в формировании истории команд идет таким образом, что клубные магазины стали производить футболки не только игроков нынешнего состава, но и своих легенд. И это пользуется спросом.

— 20 лет назад в Кубке Испании против «Барселоны» вы забили один из красивейших голов в истории футбола. Вы целенаправленно хотели нанести именно такой удар или там был элемент удачи?

— Вспоминаю этот гол с особым удовольствием, ведь он позволил нам выйти в полуфинал. А был ли это подарок небес или здравый расчет — пусть решают специалисты (смеется).