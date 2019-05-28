«Спартаку» нужно исчезнуть с обложек желтой прессы»

В воскресенье, 26 мая, клубы РПЛ провели матчи заключительного 30-го тура. Мнением о результатах топ-клубов, судейских скандалах, а также «выстреливших» и провалившихся футболистах в интервью «Известиям» поделился бывший голкипер национальной сборной России Руслан Нигматуллин.

— Коротко перечислите то, что позволило «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне.

— Стабильное финансовое положение, благодаря которому команде удалось собрать практически два равных состава. Нельзя не отметить и хорошую работу на трансферном рынке в межсезонье. «Зенит» сделал три ключевых приобретения, Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун и Вилмар Барриос внесли очень серьезный вклад в итоговый успех. Хочется похвалить и главного тренера Сергея Семака, который отлично отработал.

Зенит Игроки «Зенит» Артем Дзюба и автор гола Александр Ерохин (справа) радуются забитому мячу в матче 30-го тура чемпионата России по футболу Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Считаете ли третье место «Краснодара» успехом для команды или клуб мог бы замахнуться на большее?

— Безусловно, попадание в Лигу чемпионов, пускай пока только в квалификацию, — это успех для «Краснодара». Просто «Локомотив» оказался немного сильнее и стабильней, поэтому сумел завоевать путевку в групповой этап. «Краснодар» — прекрасный футбольный проект, за которым очень приятно наблюдать. Меня радует их прогресс.

— «Локомотив» при не самой яркой игре сумел завершить сезон на втором месте. Можно ли сказать, что это чисто тренерская команда?

— Конечно. «Локомотив» моих времен отличается от нынешней команды только футболистами. Тренер тот же, и игра тоже очень похожа. «Железнодорожники» забивают один мяч и дальше играют на ноль. Итог — победа и завоеванный трофей. Пускай часто команда не показывает фееричной игры и не громит соперника по 5:0. Тактика «Локомотива» прагматичная, но она дает результат.

— ЦСКА по итогам сезона стал четвертым. Как оцените такой результат для команды, учитывая, что армейцы испытывали серьезные проблемы с составом?

— Команда действительно серьезно обновилась. Первое непопадание в Лигу чемпионов за долгое время — шаг назад, но уважительные причины для такого результата есть. Быстро создать боеспособный коллектив непросто. Для нынешнего состава Лига Европы — удовлетворительный итог для красно-синих.

ЦСКА Матч чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и «Крылья Советов» (Самара) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Что помешало успешнее выступить в этом сезоне «Спартаку»?

— У «Спартака» нормальное финансовое положение, на результат, конечно, повлияла смена тренера, начался переходный период. Пятое место для красно-белых — неудовлетворительный итог, все ждут от этой команды большего. Совсем недавно произошли перестановки в руководстве «Спартака», менеджмент клуба — это очень важно, посмотрим, как это скажется на выступлении команды. Москвичам нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы. Как только это произойдет, результаты должны резко улучшиться

— Останется ли в «Спартаке» Олег Кононов?

— Мне кажется, это свершившийся факт. Выбор был сделан в пользу смены руководства, а Кононову дадут еще один шанс.

— Какие команды по итогам сезона вас удивили со знаками плюс или минус?

— Из разочарований отмечу «Енисей», который сразу же после выхода в РПЛ покидает элиту российского футбола. При стабильном финансировании команда не смогла составить конкуренцию клубам премьер-лиги. Мне «Енисей» виделся серьезным проектом, Красноярск — футбольный город. Оказалось, что настрой в клубном Twitter оказался серьезнее, чем в футбольных и организационных моментах. «Енисей» не избежал громких скандалов, которые помешали добиться хорошего результата.

Приятно же удивил «Арсенал», приход Черевченко на пост главного тренера пошел на пользу этой команде. Мне кажется, тульский клуб под его руководством выглядит выгоднее, чем «Арсенал» Кононова.

Арсенал Игрок ФК «Арсенал» Гиа Грагилава (справа) в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Арсенал» (Тула) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Кто из футболистов вас порадовал, а кто разочаровал по итогам сезона?

— Очень порадовал Антон Миранчук, который не только вышел из тени брата, но стал играть даже ярче него. Алексей тоже в порядке, но Антон сейчас блещет. Очень понравился молодой вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Он провел отличный сезон, выиграл конкуренцию у более возрастных вратарей. Вдвойне приятно, что он воспитанник клуба. Если говорить о разочарованиях, я ждал более стабильной игры от Федора Смолова, он должен был стать настоящим джокером. Да, у него были яркие всплески, но после чемпионата мира он пока так и не может вернуться на былой уровень.

сафонов Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в матче 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Арсенал» (Тула) и ФК «Краснодар» (Краснодар) Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Периодически по ходу сезона возникали судейские скандалы. Арбитров критиковали «Урал», «Ростов». Как считаете, критика оправданна или в этом плане чемпионат прошел более-менее спокойно?

— Как показывает практика, даже введение видеоповторов не делает работу арбитров абсолютно бесспорной. Судейские скандалы существуют столько же, сколько и футбол. Идеального судейства не бывает. Хочется верить в чистую игру, в то, что ошибки арбитров не связаны с предвзятостью, а обуславливаются лишь недостатком мастерства.

— Как вы относитесь к идее введения в РПЛ системы ВАР?

— Я всегда был двумя руками за, да и сейчас я больше склоняюсь к тому, что видеоповторы нужны, с ними судейство становится справедливее. Мне не нравится то, что иногда мы на повторах по телевидению видим судейские ошибки, но главный арбитр даже не хочет пересматривать эпизод. Решение всё равно остается за ним, поэтому справедливость не всегда торжествует.

— В следующем сезоне в РПЛ выступят «Тамбов» и «Сочи». Как считаете, смогут ли эти команды закрепиться в Премьер-лиге?

— Футбольный клуб «Сочи» мне видится очень интересным проектом , там работает тренер из моего поколения — амбициозный Александр Точилин. Давно слежу за этим коллективом, он двигается вперед. Меня сильно не удивило, что команда добралась до РПЛ, видел их потенциал. Верю в то, что «Сочи» точно не вылетит, у них есть шикарный стадион, да и сам город футбольный. Сейчас важно усилиться, ФНЛ и РПЛ — турниры разного уровня.

С «Тамбовом» я знаком немного меньше, не знаю, как скажется на команде смена тренера в концовке чемпионата. Главное, чтобы они не повторили ошибок «Енисея».